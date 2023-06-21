Путину прочитали стих со словами «встречайте, суки, папу!»

Военнослужащий рассказал Путину стихотворение о бомбардировщиках со словами Героя России

Выпускник российского военного вуза во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным рассказал ему стихотворение, использовав слова Героя России подполковника Александра Антонова «встречайте, суки, папу!». Об этом сообщается в Telegram-канале журналистов кремлевского пула.

«Бомберы мы, свое предназначение помним. И с боевого курса не свернем! Когда огонь зениток встретил залпом, когда подбит и кровь течет с лица, ну что же, встречайте, суки, папу! Бомбер работу будет делать до конца», — рассказал стихотворение военнослужащий.

Затем он пояснил президенту, что это были последние слова подполковника Александра Антонова, и отметил, что его подвиг навсегда останется в памяти. Путин в свою очередь отметил, что Антонов повторил подвиг времен Великой Отечественной войны.

Военные летчики Александр Антонов и Владимир Никишин повторили подвиг советского командира эскадрильи Николая Гастелло, направив горящий штурмовик Су-24М на колонну бронетехники противника.

21 июня глава государства провел встречу с выпускниками военных вузов. Во время беседы были затронуты темы специальной военной операции России на Украине, безопасности страны, а также ядерного вооружения. Помимо того, Путин дал напутствие выпускникам фразой «с Богом» и поздравил их с окончанием учебы.