Путин дал выпускникам военных вузов напутствие в двух словах

Путин дал выпускникам российских военных вузов напутствие фразой «с Богом»

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов дал им напутствие фразой «с Богом». Трансляция велась в официальном Telegram-канале Кремля.

Выслушав выступление выпускника Военной академии Генштаба, генерал-майора Александра Токарева, президент акцентировал внимание на его словах о героизме российских солдат и офицеров. «И из сегодняшних событий, и из истории нашей страны мы знаем: смелости, храбрости, мужества и героизма нашей армии, нашим солдатам и офицерам, бойцам России не занимать. Поздравляю вас с окончанием учебы. С Богом!» — сказал Путин, обращаясь к выпускникам.

Встреча главы государства с молодыми офицерами прошла 21 июня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На мероприятии присутствовали лучшие выпускники вузов и академий Минобороны, МЧС, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, Росгвардии, МВД и Следственного комитета.

Ранее Путин заявил, что нужно отдать должное стойкости всех бойцов-участников специальной военной операции на Украине. По его словам, все они, независимо от своей национальности, сражаются за Россию. «Сопричастность судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа», — подчеркнул глава государства.