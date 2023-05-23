Путин высказался об участниках спецоперации

Президент России Путин заявил, что нужно отдать должное стойкости всех участников СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно отдать должное стойкости всех бойцов-участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводят «Известия».

Все они, вне зависимости от национальной принадлежности, сражаются за Россию, сказал он. Глава государства также подчеркнул, что «сопричастность судьбе родной страны, готовность защищать национальные интересы всегда отличали характер русского народа».

Владимир Путин 23 мая в Екатерининском зале Кремля вручает государственные награды. На торжественную церемонию приглашено более 30 человек, в том числе участники специальной военной операции.

«Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие нашего государства. Благодаря вам создается история достижений, которыми мы восхищаемся и гордимся», — сказал Путин.

В частности, медаль «За отвагу» получил боец батальона «Спарта» из Запорожской области Александр Евстифеев, а глава военно-гражданской администрации Великоалександровского района Херсонской области Сергей Поволоцкий — медаль «За спасение погибавших».