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15:13, 22 мая 2023Россия

Анонсировано вручение Путиным госнаград в Кремле

Президент Путин 23 мая вручит в Кремле государственные награды

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 мая, в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды. Мероприятие анонсировала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

«Будет отмечена деятельность выдающихся россиян в области культуры, космонавтики, образования, а также ряда других сфер», — указано в сообщении.

1 мая сообщалось, что Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам страны. В частности, звание получила Татьяна Бабурова, педагог-организатор гимназии №1 в Волоколамске Московской области, генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» из Пермского края Александр Иноземцев и гендиректор «Бийской льняной компании» из Алтайского края Лев Каленов.

Ранее президент наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 15 рабочих из Воронежской, Московской, Курганской и Ростовской областей, участвовавших в восстановлении Крымского моста.

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Евгения Куликова
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