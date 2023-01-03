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13:26, 3 января 2023Россия

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о подробностях гибели экипажа Су-24М под Артемовском

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о подробностях гибели экипажа самолета Су-24М под Артемовском

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Летчики российского фронтового бомбардировщика Су-24М, который был сбит в районе Артемовска в декабре, повторили подвиг Николая Гастелло, направив свой горящий самолет на скопление военной техники украинских войск. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер» с позывным Максуд, сообщает во вторник, 3 января, в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

«У противника было несколько десятков машин. Трудно сказать точно, сколько полностью уничтожено, сколько повреждено. Я думаю, не меньше нескольких десятков человек и машин больше десятка было. То есть это танки, БМП», — отметил он.

Собеседник журналистов добавил, что командир экипажа Александр Антонов и штурман Владимир Никишин геройски погибли.

Самолет был сбит 2 декабря в районе села Клещеевка, когда во время выполнения боевой задачи начала резко меняться обстановка на земле. Силы противника собирались совершить бронетанковый прорыв, из-за чего возник риск для позиций «Вагнера». Для того чтобы поразить свою цель, летчикам предстояло проникнуть на несколько километров за линию боевого соприкосновения. Однако украинские военные попали в Су-24М из ПЗРК. Экипажу удалось направить падающий бомбардировщик в колонну противника. В результате он врезался в бронетехнику ВСУ, прорыв украинских сил был сорван.

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Игорь Дмитров
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