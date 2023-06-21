Домогавшийся попутчиц пассажир оправдался в суде фразой «они меня не привлекали»

Daily Mail: пассажир JetBlue трогал двух попутчиц и был приговорен к одному году условно

Пассажир рейса JetBlue из Лос-Анджелеса в Бостон домогался двух попутчиц и оправдался в суде фразой «они меня не привлекали». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 43-летний Джайрадж Сингх Диллон (Jairaj Singh Dhillon) во время полета потрогал сидевшую рядом женщину за бедро и пах. Когда та закричала и позвала стюардессу, он проделал то же самое со стоявшей в проходе другой попутчицей. Обе пассажирки позже заявили, что Диллон выглядел невменяемым. Его арестовали и отправили под суд.

Во время судебного процесса мужчина заявил, что перед полетом выпил лекарство и не помнит, что именно делал в самолете. Он также отметил, что пожаловавшиеся женщины не привлекали его физически. В связи с этим Диллон усомнился в обвинениях, однако все-таки признал их. Он был приговорен к одному году условно.

Ранее пассажир бизнес-класса, летевший американской авиакомпанией Delta Airlines, вышел из себя из-за отказа в вине и начал домогаться бортпроводника. Кроме того, буйный турист сломал поднос с едой и напитками. После случившегося члену экипажа пришлось спрятаться в отсеке для персонала.