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19:04, 21 июня 2023Путешествия

Россиянам перечислили самые опасные страны для отдыха с детьми

«АльфаСтрахование»: Турция оказалась самой опасной страной для отдыха с детьми

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Турция, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались наиболее опасными направлениями для отдыха с детьми. Страны, в которых юным путешественникам чаще всего требовалась медицинская помощь, перечислили эксперты компании «АльфаСтрахование», их исследование появилось в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики сообщили, что Турция остается лидером антирейтинга уже на протяжении нескольких лет. Всего на любимый курорт россиян приходится 34 процента всех обращений по причине детских заболеваний.

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На второй строчке расположился Таиланд (19 процентов), на третьей — ОАЭ (семь процентов). Замыкают пятерку отечественные курорты и Израиль — на них приходится по пять процентов всех обращений российских туристов. Также в топ-10 вошли Индонезия, Болгария, Грузия, Египет и Сербия.

Ранее в мае специалисты «АльфаСтрахования» назвали главные страхи россиян в отпуске. Каждый пятый российский турист больше всего боится потерять документы или деньги на отдыхе. Еще 21 процент участников опроса назвал главным кошмаром в отпуске опоздание на авиарейс, автобус или поезд.

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    Фариза Бацазова
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