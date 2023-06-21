Россиянам перечислили самые опасные страны для отдыха с детьми

«АльфаСтрахование»: Турция оказалась самой опасной страной для отдыха с детьми

Турция, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались наиболее опасными направлениями для отдыха с детьми. Страны, в которых юным путешественникам чаще всего требовалась медицинская помощь, перечислили эксперты компании «АльфаСтрахование», их исследование появилось в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики сообщили, что Турция остается лидером антирейтинга уже на протяжении нескольких лет. Всего на любимый курорт россиян приходится 34 процента всех обращений по причине детских заболеваний.

На второй строчке расположился Таиланд (19 процентов), на третьей — ОАЭ (семь процентов). Замыкают пятерку отечественные курорты и Израиль — на них приходится по пять процентов всех обращений российских туристов. Также в топ-10 вошли Индонезия, Болгария, Грузия, Египет и Сербия.

Ранее в мае специалисты «АльфаСтрахования» назвали главные страхи россиян в отпуске. Каждый пятый российский турист больше всего боится потерять документы или деньги на отдыхе. Еще 21 процент участников опроса назвал главным кошмаром в отпуске опоздание на авиарейс, автобус или поезд.