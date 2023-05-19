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13:14, 19 мая 2023Путешествия

Названы главные страхи россиян в отпуске

«АльфаСтрахование»: каждый пятый россиянин боится потерять документы или деньги на отдыхе

Фото: Yara Nardi / Reuters

Каждый пятый российский турист больше всего боится потерять документы или деньги на отдыхе. К такому выводу пришли аналитики компании «АльфаСтрахование», их исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что 21 процент участников опроса назвал главным кошмаром в отпуске опоздание на рейс, автобус или поезд. Примерно 19 процентов респондентов боятся забыть дома часть багажа, а еще 16 процентов — и вовсе потерять его.

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Страх восьми процентов россиян в путешествиях связан с возможностью заболеть и пролежать в номере всю поездку. Тем временем 9,4 процента опрошенных боятся, что во время путешествия заболеют их дети.

Ранее в мае аналитики сервиса бронирования отелей МТС Travel назвали Бурятию главной альтернативой Сочи для отдыха летом 2023 года. Специалисты отметили, что средняя цена на объекты размещения в республике летом составляет 3,9 тысячи рублей в сутки, что в 2,5 раза меньше аналогичных цен на популярном черноморском курорте.

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Фариза Бацазова
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