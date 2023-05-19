Россиянам назвали главные альтернативы летнему отдыху в Сочи

Эксперты МТС Travel назвали Бурятию главной альтернативой Сочи для отдыха летом

Бурятия названа главной альтернативой Сочи для отдыха летом 2023 года. К такому выводу пришли аналитики сервиса бронирования отелей МТС Travel, результаты исследования специалистов приводит РИА Новости.

Эксперты отметили, что средняя цена на жилье в республике летом составляет 3,9 тысячи рублей в сутки, что в 2,5 раза меньше цен на аналогичные объекты размещения в Сочи.

На второй строчке рейтинга расположилась Республика Алтай. «Люди едут туда пробовать горный трекинг, рафтинг, рыбачить, собирать травы и наслаждаться видами», — добавили в компании. Специалисты также указали, что забронировать гостиницу или другой объект размещения в регионе для летнего отдыха россияне могут примерно за 8,1 тысячи рублей в сутки.

Еще одно перспективное туристическое направление — Мурманская область. Средняя цена на проживание в регионе летом 2023 года составляет 4,6 тысячи рублей за ночь, что почти вдвое дешевле средней цены на объекты размещения в Санкт-Петербурге в аналогичный период.

Четвертое место в рейтинге отошло Приморскому краю, где средняя цена на проживание пока остается невысокой — она составляет 5,9 тысячи рублей в сутки, что почти в два раза дешевле, чем в Сочи. «Вокруг материковой части Приморья расположены многочисленные острова, на которые можно отправиться с экскурсией», — пояснили в МТС Travel. — (…) Любители экстремального отдыха в Приморье могут попробовать дайвинг и серфинг».

Замыкает пятерку Хакасия. Одной из главных достопримечательностей региона является долина горной реки Белый Июс, где путешественники могут увидеть множество природных и исторических памятников, сибирскую степь и тайгу, пещеры и целебные озера. Средняя цена на размещение в отелях Хакасии летом составляет 4,9 тысячи рублей в сутки.

Ранее в мае стало известно, что многие отели Крыма заметно снизили цены на лето в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В Российском союзе туриндустрии рассказали, что подобное решение крымские отельеры приняли для привлечения туристов.

