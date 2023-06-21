Стало известно об улучшении российских атомных подлодок проекта 955А

Подлодка «Дмитрий Донской» проекта 955А станет еще малошумнее

Каждый следующий корабль проекта 955А улучшается по сравнению с предыдущим. Об этом РИА Новости стало известно от генерального директора Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) Рубин Игоря Вильнита.

По его словам, решение об оптимизации на субмарине принимается совместно с заказчиком и Севмашем. «Появляется новое оборудование, прежде всего радиоэлектронное, которое нужно установить на очередной корабль, чтобы тот отвечал самым современным требованиям», — сказал Вильнит.

Источник в оборонно-промышленном комплексе подтвердил ТАСС информацию об улучшении субмарин проекта 955А. По его данным, новая подлодка «Дмитрий Донской» проекта 955А благодаря изменениям в паротурбинной установке станет еще малошумнее, по своим акустическим характеристикам приблизившись к субмаринам проекта 885М.

В феврале глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев рассказал, что субмарину «Дмитрий Донской» проекта 941 вывели из боевого состава Военно-морского флота России.