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16:24, 2 июня 2023Наука и техника

Раскрыто состояние подлодки «Дмитрий Донской»

ТАСС: живучесть атомной подлодки «Дмитрий Донской» обеспечивает технический экипаж

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Живучесть тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» обеспечивает технический экипаж. Об этом источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России, сообщил ТАСС.

«Крейсер находится в Центре судоремонта "Звездочка". Его непотопляемость и живучесть обеспечивает технический экипаж сокращенного состава, который находится на борту корабля», — раскрыл он состояние подлодки.

Собеседник агентства отметил, что пока никакие работы с крейсером не проводились, активная зона реактора не изымалась. Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

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Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВМФ России, сообщил, что прекращение боевой службы крейсера «Дмитрий Донской» объясняется выработкой активной зоны его ядерного реактора.

В феврале глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев рассказал, что «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») вывели из боевого состава ВМФ России.

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    Даниил Иринин
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