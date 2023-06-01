Объяснено прекращение боевой службы атомной подлодки «Дмитрий Донской»

ТАСС: боевая служба подлодки «Дмитрий Донской» прекращена из-за ее ядерного реактора

Прекращение боевой службы тяжелого атомного подводного ракетного крейсера (ТАПРК) «Дмитрий Донской» объясняется выработкой активной зоны его ядерного реактора. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту России, сообщает ТАСС.

«"Дмитрий Донской" больше не мог нести боевую службу в связи с выработкой активной зоны его ядерного реактора», — сказал собеседник. Источник уточнил, что в последние годы атомная подводная лодка использовалась в ходе испытаний субмарин проектов «Борей», «Борей-М», «Ясень» и «Ясень-М».

«Теперь эти функции будут выполнять атомные лодки проекта 671РТМ», — добавил собеседник.

В феврале глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») вывели из боевого состава ВМФ России.

Атомную подлодку «Дмитрий Донской» спустили на воду в 1980 году. В 1981 году субмарина вступила в строй. После модернизации по проекту 941УМ на подлодке испытывали баллистические ракеты «Булава».