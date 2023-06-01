Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:51, 1 июня 2023Наука и техника

Объяснено прекращение боевой службы атомной подлодки «Дмитрий Донской»

ТАСС: боевая служба подлодки «Дмитрий Донской» прекращена из-за ее ядерного реактора

Фото: Минобороны РФ / Wikimedia

Прекращение боевой службы тяжелого атомного подводного ракетного крейсера (ТАПРК) «Дмитрий Донской» объясняется выработкой активной зоны его ядерного реактора. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту России, сообщает ТАСС.

«"Дмитрий Донской" больше не мог нести боевую службу в связи с выработкой активной зоны его ядерного реактора», — сказал собеседник. Источник уточнил, что в последние годы атомная подводная лодка использовалась в ходе испытаний субмарин проектов «Борей», «Борей-М», «Ясень» и «Ясень-М».

«Теперь эти функции будут выполнять атомные лодки проекта 671РТМ», — добавил собеседник.

Материалы по теме:
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022
Красная кнопка. Как ядерное оружие обеспечивает защиту России на земле, воде и в воздухе?
Красная кнопка.Как ядерное оружие обеспечивает защиту России на земле, воде и в воздухе?
14 октября 2022

В феврале глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») вывели из боевого состава ВМФ России.

Атомную подлодку «Дмитрий Донской» спустили на воду в 1980 году. В 1981 году субмарина вступила в строй. После модернизации по проекту 941УМ на подлодке испытывали баллистические ракеты «Булава».

Что думаешь? Оцени!
    Материалы по теме:
    Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
    Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
    30 декабря 2022
    Красная кнопка. Как ядерное оружие обеспечивает защиту России на земле, воде и в воздухе?
    Красная кнопка.Как ядерное оружие обеспечивает защиту России на земле, воде и в воздухе?
    14 октября 2022
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости
    «Лаборатория Касперского» выявила неизвестную целевую атаку на iOS-устройства
    Командир «Ахмата» рассказал о ходе освобождения Марьинки в ДНР
    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
    Парик слетел с головы популярной телеведущей в прямом эфире
    Сенатор сообщил о подготовке предложений для международного трибунала по Украине
    Европа начала искать покупателей для неиспользованного топлива
    ЕС смягчил ряд ограничений из 11 пакета санкций
    Названы способы избавиться от боли в спине за 10 минут
    Блинкен призвал НАТО нарастить поддержку Киева для успеха контрнаступления
    Объяснено прекращение боевой службы атомной подлодки «Дмитрий Донской»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.