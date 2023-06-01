Объяснено прекращение боевой службы атомной подлодки «Дмитрий Донской»
Прекращение боевой службы тяжелого атомного подводного ракетного крейсера (ТАПРК) «Дмитрий Донской» объясняется выработкой активной зоны его ядерного реактора. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту России, сообщает ТАСС.
«"Дмитрий Донской" больше не мог нести боевую службу в связи с выработкой активной зоны его ядерного реактора», — сказал собеседник. Источник уточнил, что в последние годы атомная подводная лодка использовалась в ходе испытаний субмарин проектов «Борей», «Борей-М», «Ясень» и «Ясень-М».
«Теперь эти функции будут выполнять атомные лодки проекта 671РТМ», — добавил собеседник.
В феврале глава Движения поддержки флота Владимир Мальцев сообщил, что «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») вывели из боевого состава ВМФ России.
Атомную подлодку «Дмитрий Донской» спустили на воду в 1980 году. В 1981 году субмарина вступила в строй. После модернизации по проекту 941УМ на подлодке испытывали баллистические ракеты «Булава».