Россиянка устроила пьяный дебош в летевшем из Турции самолете и попала на видео

Показывающая неприличные жесты в самолете россиянка сорвала рейс из Стамбула в Москву

Российская туристка устроила пьяный дебош в летевшем из Турции в Россию самолете и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Изнанка. Женщины».

Инцидент произошел в пассажирском лайнере, следовавшем по маршруту Стамбул — Москва. «Очевидцы сообщают, что она кричала, ругалась, прыгала по сиденьям, обливала пассажиров водой», — говорится в сообщении.

Более того, россиянка показывала попутчикам неприличные жесты. Усмирить ее пытались бортпроводницы, однако все их усилия оказались тщетными. В результате девушка сорвала рейс. Капитану воздушного судна пришлось запросить экстренную посадку в аэропорту вылета.

В итоге лайнер благополучно приземлился в Стамбуле. Отмечается, что сотрудники полиции вывели нарушительницу из самолета.

Ранее в июне двое россиян устроили драку в самолете и попали на видео. Ситуация произошла на борту летевшего из Красноярска в Москву лайнера. Между двумя мужчинами возник спор, который впоследствии перерос в драку. Усмирить дебоширов пытались не только бортпроводники, но и другие пассажиры.