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06:03, 21 июня 2023Интернет и СМИ

Популярная порноактриса рассказала о необычном хобби

Порноактриса Лекси Луна рассказала, что любит собирать кукольные дома

Фото: Johnny Louis / Getty Images

Популярная порноактриса Лекси Луна поделилась, что в свободное время любит собирать кукольные дома. О необычном хобби она рассказала изданию New York Post.

Луна рассказала, что у нее есть множество комплектов для создания игрушечных домиков. Они состоят из множества мелких деталей, работа с которыми требует терпения и концентрации, добавила порноактриса. «Для меня это своего рода терапия. Мне необходимо такое занятие, чтобы переключиться и на следующий день быть в ударе», — призналась Луна.

Если же в процессе сборки что-то идет не так, то порноактриса разрушает домик игрушечным резиновым молотком. По словам Луны, возможность сделать это компенсирует потраченное на неудачную попытку время.

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Порноактриса добавила, что делится видео с процессом сборки в аккаунте на OnlyFans. «Так я даю людям возможность составить обо мне другое мнение. Они любят смотреть, как я этим занимаюсь», — отметила актриса. New York Post обратил внимание на то, что она любит делать эротические снимки с кукольными домиками, например, фотографироваться с ними полностью обнаженной.

Ранее пользовательница OnlyFans Элли Рэй рассказала, что бросила работу медицинской сестрой из-за того, что коллеги узнали о ее аккаунте в социальной сети. Девушка призналась, что зарабатывает на эротическом контенте более миллиона долларов в год.

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    Мария Большакова
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