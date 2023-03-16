Бывшая медсестра рассказала о заработке миллионов долларов на OnlyFans

Медсестра Элли Рэй рассказала, что зарабатывает больше миллиона долларов в год на OnlyFans

38-летняя жительница Бостона, США, по имени Элли Рэй (Allie Rae) рассказала, что была вынуждена бросить работу медсестры после того, как коллегам стало известно о ее аккаунте на сервисе OnlyFans, специализирующемся на эротических фото и видео. С тех пор, как утверждает женщина, она стала зарабатывать более миллиона долларов в год на продаже откровенного контента. Ее историю публикует Daily Mail.

«Я все еще зарабатываю больше миллиона [долларов] в год», — цитирует издание бывшую медсестру.

При этом одним из недостатков своей новой карьеры она назвала необходимость посвящать ей много времени. «Работа никогда не заканчивается, когда вы работаете на себя. (…) Я работаю по 16 часов в день», — рассказала Рэй. Кроме того, она посетовала на назойливое внимание некоторых фанатов.

Рэй также рассказала, что была вынуждена уйти с работы медсестрой, на которой она провела 15 лет. По словам американки, уволиться ее вынудили коллеги, узнавшие о ее подработке на OnlyFans. Они сообщили руководству госпиталя об аккаунте Рэй и добились того, чтобы она лишилась работы.

Блогерша добавила, что спустя два года после инцидента лишь одна из медсестер связалась с ней и попросила прощения за случившееся. В то же время она уточнила, что ее подработку раскритиковали не все представители медицинского сообщества. В частности, одна из бывших коллег написала Рэй, что считает ее героем.

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