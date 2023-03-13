Порнозвезда раскрыла подробности съемок фильмов для взрослых

Порнозвезда Саванна Бонд рассказала, что секс занимает лишь небольшую часть рабочего дня

Австралийская порноактриса Саванна Бонд (Savannah Bond) рассказала, чем занята большую часть времени на съемочной площадке. Закулисье съемок фильмов для взрослых она раскрыла ведущим подкаста Inside OnlyFans. Запись их разговора доступна на YouTube.

По словам Бонд, половой акт на площадке занимает лишь небольшую часть рабочего дня. «Когда ты на съемочной площадке, ты занимаешься сексом от получаса до часа. Еще восемь часов — это все остальное, например, подготовка макияжа или смена освещения», — поделилась подробностями порнозвезда.

Когда одна из ведущих подкаста спросила, происходит ли съемка секса за один раз или занимает много небольших подходов, Бонд ответила, что зависит от обстоятельств. Она также сообщила, что обычно съемка прерывается, когда из-за камеры кричат «Громче!» или делают другие замечания. Девушка добавила, что из-за таких комментариев процесс кажется неестественным, но забавным.

Ранее популярная порноактриса Антонелла Алонсо, известная под псевдонимом LaSirena69, раскрыла свой заработок на OnlyFans. Порнозвезда призналась, что в месяц OnlyFans приносит ей шестизначную сумму в долларах.