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14:07, 21 июня 2023Наука и техника

В России приготовились создавать корабли-дрононосцы

Глава ОСК Рахманов: конструкторские бюро готовы создавать корабли-дрононосцы

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Проектно-конструкторские бюро Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) готовы создавать корабли-дрононосцы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор холдинга Алексей Рахманов.

«То, что сейчас очень многие страны мира разрабатывают безэкипажные корабли и суда, а также думают над проектами корабля, который в соответствии с правилами русского языка придется назвать дрононосцем, не секрет», — сказал глава ОСК.

Руководитель отказался сообщить, ведутся ли такие работы в периметре ОСК, однако уточнил, что в холдинге готовы решать соответствующие задачи в интересах заказчика.

Рахманов уточнил, что в ОСК имеется ряд инициативных проектов. Есть среди них и прорывные решения, сказал он.

Ранее Рахманов сообщил, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» проекта 955А и атомная подлодка «Красноярск» проекта 885М будут включены в Военно-морской флот России в 2023 году.

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    Иван Потапов
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