PLoS Biology: обнаружен новый тип эмбриональных клеток с прыгающими генами

Международная группа ученых обнаружила новый тип клеток, которые самоуничтожаются, чтобы защитить развивающийся эмбрион. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLoS Biology.

Исследователи проанализировали ранее опубликованные данные об активности генов каждой отдельной клетки 5-дневных эмбрионов и обнаружила, что около четверти клеток не соответствовали профилю ни одного из известных типов клеток. Эти клетки содержали мобильные генетические элементы или «прыгающие гены», которые способны размножаться в пределах генома, вызывая повреждения ДНК.

Исследователи предполагают, что на раннем этапе развития эмбриона потенциально вредные мобильные генетические элементы чрезвычайно активные в некоторых клетках, которые впоследствии подвергаются запрограммированному самоуничтожению. Это помогает предотвратить негативное влияние таких клеток на формирование организма.

Наоборот, ключевые клетки, из которых разовьются ткани эмбриона не содержат прыгающих генов, а вместо этого экспрессируют ген, который является встроенной в геном частью древнего вируса. Этот ген, называемый эндогенным вирусом человека H, помогает подавить «прыгающие гены» в молодых клетках. Однако в случае, если механизм «контроля качества» становится гиперактивным из-за случайных мутаций, эмбрион может погибнуть, что связано с некоторыми случаями бесплодия.