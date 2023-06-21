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14:19, 21 июня 2023Путешествия

Стало известно о массовых отменах и задержках рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 21 июня отменили и задержали 25 рейсов

Фото: Christoph Schmidt / dpa / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в среду, 21 июня, произошла отмена и задержка 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово перенесли вылеты четырех воздушных судов, шесть авиарейсов отменили. Во Внуково задержали шесть рейсов, восемь — отменили. В Шереметьево перенесли вылет одного пассажирского лайнера.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не называется.

Ранее самолет российской авиакомпании Utair, направлявшийся в Ханты-Мансийск, резко сменил курс и экстренно сел в другом городе из-за подозрения на пожар двигателя. Инцидент произошел 20 июня с пассажирским лайнером, летевшим из Сургута в столицу Югры.

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