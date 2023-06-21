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13:27, 21 июня 2023Наука и техника

Обнаружена связь между газовыми плитами и раком крови

Environmental Science & Technology: выявлена связь между газовыми плитами и раком крови

Фото: Janko Ferlič / Unsplash

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили связь между газовыми плитами и раком крови. Работа, опубликованная в журнале Environmental Science & Technology, выявила, что такое оборудование выделяет высокое количество канцерогенов, которые приводят ко многим заболеваниям.

В ходе исследования авторы проанализировали воздействие одной конфорки газовой плиты, а также включенной газовой духовки с температурой около 180 градусов Цельсия. Результаты показали, что газовые и пропановые горелки и духовки выделяют в 10-25 раз больше бензола, чем электрические плиты.

В случае использования газового оборудования бензол может проникать в другие части квартиры или дома. Оказалось, что показатели бензола в спальнях, располагающихся далеко от кухонь, превышали международные стандарты содержания этого соединения. Кроме того, вытяжки для жилых помещений были не всегда эффективными в снижении концентрации бензола и других канцерогенов, даже когда устройства обладали вентиляционным выходом на улицу.

Негативное влияние бензола известно при воздействии табачного дыма, при работе с месторождениями нефти и газа, при переработке, перекачке и сжигании бензина и дизельного топлива. Однако в помещениях концентрации бензола, образующегося в пламени газовых плит, могут быть существеннее, чем средние концентрации вредных веществ, поступающих в ходе от пассивного курения.

Предыдущие исследования показали, что вдыхание бензола вызывает серьезные последствия для здоровья. Так, кратковременное воздействие бензола сокращает выработку клеток крови, а хроническое влияние канцерогена увеличивает риск лейкоза и лимфомы — рака крови. Метаанализ 41 исследования, который изучал газовые плиты и здоровье органов дыхания детей, выявил, что у детей, проживающих в доме с газовым оборудованием, риск развития астмы был на 42 процента выше, а в течение жизни — на 24 процента.

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    Елена Апазиди
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