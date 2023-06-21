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04:15, 21 июня 2023Силовые структуры

В России заявили о причастности украинских военных к подрыву Каховской ГЭС

Бастрыкин: СК РФ устанавливает украинских военных, причастных к подрыву Каховской ГЭС
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что СК назначил экспертизы после подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области и устанавливает украинских военных, причастных к теракту. Его слова приводит ТАСС.

«Назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Устанавливаются лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому преступлению», — рассказал глава СК.

Бастрыкин добавил, что следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и задокументировали разрушения. Сейчас специалисты продолжают устанавливать объем ущерба, нанесенного от подтопления населенных пунктов, наступившего после разрушения плотины. Кроме того, фиксируются «эти тяжкие последствия».

7 июня Бастрыкин поставил на контроль дело о разрушении Каховской ГЭС. До этого СК возбудил дело в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС и затоплением Новой Каховки. Преступление квалифицировано как террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекшему значительный имущественный ущерб.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища.

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    Марина Совина
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