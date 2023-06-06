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14:23, 6 июня 2023Силовые структуры

Разрушение плотины Каховской ГЭС квалифицировали как теракт

СКР возбудил дело о теракте из-за разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления городов
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Reuters

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС и затоплением Новой Каховки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Следователи дадут правовую оценку преступным действиям вооруженных формирований Украины. ЧП квалифицировано как террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший значительный имущественный ущерб.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что это произошло в результате обстрела с украинской стороны.

Власти проводят эвакуацию жителей затопленной Новой Каховки и близлежащих населенных пунктов.

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту. Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за разрушения ГЭС.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал произошедшее преднамеренной диверсией украинской стороны.

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    Любовь Ширижик
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