Россиянам до 35 лет предложили компенсировать половину аренды жилья

«Известия»: Минстрой предложил компенсировать половину аренды жилья россиянам до 35 лет

В России намерены ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи — граждан в возрасте до 35 лет. Об этом пишут «Известиям», ссылаясь на Минстрой.

Замглавы ведомства Никита Стасишин рассказал, что для участия в программе необходимо параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке — для приобретения квартиры в новостройке. Таким образом, государство помогает россиянам найти нужную сумму для оформления покупки недвижимости и компенсирует половину расходов от аренды.

Минстрой разрабатывает инициативу вместе с «Дом.РФ» и Росмолодежью. Подробности программы раскроют в ближайшие два месяца. Первый вице-президент GloraX Александр Андрианов отметил, что предложение сделает рынок более прозрачным. В свою очередь член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский добавил, что проект способен изменить демографическую ситуацию в стране.

«Предложенная комплексная программа позволит не только накопить в течение достаточно короткого периода (от 1,5 лет) на собственное жилье, но и дополнительно подготовит молодых граждан к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту», — уточнили в Минстрое.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела аренда квартир. Цены на съем самых популярных однокомнатных квартир упали на 10-15 процентов.