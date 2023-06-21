Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
02:59, 21 июня 2023Среда обитания

Россиянам до 35 лет предложили компенсировать половину аренды жилья

«Известия»: Минстрой предложил компенсировать половину аренды жилья россиянам до 35 лет

Фото: Unsplash

В России намерены ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи — граждан в возрасте до 35 лет. Об этом пишут «Известиям», ссылаясь на Минстрой.

Замглавы ведомства Никита Стасишин рассказал, что для участия в программе необходимо параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке — для приобретения квартиры в новостройке. Таким образом, государство помогает россиянам найти нужную сумму для оформления покупки недвижимости и компенсирует половину расходов от аренды.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Фанерные небоскребы. Мировой бум деревянных высоток добрался до России. Окажутся ли они дешевле и безопаснее бетонных?
Фанерные небоскребы.Мировой бум деревянных высоток добрался до России. Окажутся ли они дешевле и безопаснее бетонных?
23 октября 2022
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022

Минстрой разрабатывает инициативу вместе с «Дом.РФ» и Росмолодежью. Подробности программы раскроют в ближайшие два месяца. Первый вице-президент GloraX Александр Андрианов отметил, что предложение сделает рынок более прозрачным. В свою очередь член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский добавил, что проект способен изменить демографическую ситуацию в стране.

«Предложенная комплексная программа позволит не только накопить в течение достаточно короткого периода (от 1,5 лет) на собственное жилье, но и дополнительно подготовит молодых граждан к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту», — уточнили в Минстрое.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела аренда квартир. Цены на съем самых популярных однокомнатных квартир упали на 10-15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В ДНР назвали переломный момент для украинских военных в ходе спецоперации
    Россиянам до 35 лет предложили компенсировать половину аренды жилья
    Лавров назвал опасной игрой попытки НАТО доминировать во всем мире
    В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
    Четыре региона Центральной России предупредили о заморозках
    Экс-советник Макрона объяснил позицию Франции о вступлении Украины в НАТО
    На Западе предрекли превращение украинского наступления в «долгую мясорубку»
    Сербского министра исключили из партии из-за призывов к антироссийским санкциям
    Мужчина устал от собственных измен и завел четырех жен
    Опубликованы спутниковые снимки почти исчезнувшего Каховского водохранилища
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.