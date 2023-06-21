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04:21, 21 июня 2023Россия

Появились кадры ликвидации бойца ВСУ снайперским выстрелом в голову

Опубликовано видео ликвидации военного ВСУ снайперским выстрелом в голову

Российский снайпер из группировки «Отважные» ликвидировал бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) одним выстрелом в голову. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Работайте, братья!».

На видео видно, как российский солдат, используя тепловизор в ночное время суток, целится в скрывшегося за деревом украинского военного, после чего одним точным выстрелом попадает ему в голову, когда тот решает разведать обстановку. Отмечается, что боец ВСУ был ликвидирован на краснолиманском направлении.

Ранее западное издание Wall Street Journal предрекло превращение украинского наступления в долгую мясорубку. Отмечалось, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) оно станет длительным и разорительным. По мнению авторов статьи, самым сложным препятствием для ВСУ являются российские минные поля, на которых потеряны несколько танков и бронемашин.

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    Марина Совина
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