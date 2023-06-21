Выявлена связь между сердцебиением и восприятием собеседника

Cognition: сердцебиение связали с подверженностью чужому влиянию

Ученые из Королевского колледжа Холлоуэй выявили связь между сердцебиением и восприятием собеседника во время общения. Результаты работы, опубликованные в журнале Cognition, демонстрируют, что сердечный ритм может сказываться на подверженности чужому влиянию.

В ходе исследования авторы провели два эксперимента. В первом участникам показали фотографии незнакомых людей либо во время фазы, в которой сердце сокращается и посылает сигналы в мозг (систолическая фаза сердечного цикла), либо между сокращениями, когда сердце расслабляется и отправляет в мозг минимум информации (диастолическая фаза). Затем испытуемых просили оценить, насколько изображенные лица вызывают у них доверие.

Вторым этапом было измерение степени того, как сильно добровольцы изменяют свое мнение после полученной социальной обратной связи. Так, сначала их проинформировали о том, что многие другие онлайн-пользователи думают об этом лице, а затем испытуемые провели дискуссию с другим участником. После общения подопытных попросили еще раз указать, насколько заслуживающим доверия, по их мнению, является лицо.

В обоих экспериментах добровольцы сильнее меняли свое мнение, когда видели лица во время сердечных сокращений (систолическая фаза), чем когда лица были показаны между ударами сердца.

Известно, что первые несколько сотен миллисекунд после взгляда на чужое лицо определяют первые впечатления. Новые данные показывают, что это впечатление может меняться в зависимости от того, во время какой фазы сердечного цикла человек впервые увидел это лицо.