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00:12, 21 июня 2023Мир

Байден заявил о гордости признавшим вину в налоговых нарушениях сыном Хантером

Президент США Байден заявил, что гордится сыном, признавшим вину в налоговых нарушениях
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил о гордости сыном Хантером, признавшим вину в налоговых нарушениях. Его слова приводит РИА Новости.

«Я очень горжусь моим сыном», — подчеркнул американский лидер в ответ на просьбы журналистов прокомментировать сделку со следствием.

Ранее стало известно, что Хантер Байден признал вину в двух налоговых правонарушениях и заключил сделку с Федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с хранением огнестрельного оружия.

До этого Налоговое управление в своем письме американскому конгрессу обвинило администрацию США в необъективном расследовании дела Хантера Байдена. Согласно их данным, протоколы дела Байдена-младшего «отражают пристрастное и необъективное отношение к подозреваемому, что идет вразрез с профессиональными принципами сотрудников правоохранительных органов».

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    Марина Совина
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