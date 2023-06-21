Байден заявил о гордости признавшим вину в налоговых нарушениях сыном Хантером

Президент США Байден заявил, что гордится сыном, признавшим вину в налоговых нарушениях

Президент США Джо Байден заявил о гордости сыном Хантером, признавшим вину в налоговых нарушениях. Его слова приводит РИА Новости.

«Я очень горжусь моим сыном», — подчеркнул американский лидер в ответ на просьбы журналистов прокомментировать сделку со следствием.

Ранее стало известно, что Хантер Байден признал вину в двух налоговых правонарушениях и заключил сделку с Федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с хранением огнестрельного оружия.

До этого Налоговое управление в своем письме американскому конгрессу обвинило администрацию США в необъективном расследовании дела Хантера Байдена. Согласно их данным, протоколы дела Байдена-младшего «отражают пристрастное и необъективное отношение к подозреваемому, что идет вразрез с профессиональными принципами сотрудников правоохранительных органов».

