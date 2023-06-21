В Израиле сравнили движение ЛГБТ c ИГ

Депутат израильского Кнессета сравнил движение ЛГБТ c ИГ и счел его более опасным

Депутат израильского Кнессета от ультра-ортодоксальной партии Объединенный иудаизм Торы Ицхак Пиндрус сравнил ЛГБТ движение c «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и счел его более опасным для страны. Об этом сообщает Maariv.

«С моей точки зрения, самое опасное для государства Израиль: более опасное, чем ИГИЛ, более опасное, чем Хезболла и чем ХАМАС, — это вседозволенность распущенности, потому что это так пишет Тора... И поэтому, с моей точки зрения, мне нужно не только предотвратить парад гордости (гей парад — прим. "Ленты.ру"), но и предотвратить это движение в целом», — заявил политик.

Ранее Независимая международная комиссия ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории заявила, что Израиль совершил военные преступления в Палестине, в том числе из-за принятия законодательства, которое применяются против защищаемого населения на оккупированной территории.

Согласно докладу комиссии, поправка 2018 года к закону о въезде в Израиль, которая аннулировала вид на жительство в Восточном Иерусалиме, предполагала «нарушение присяги» и представляла собой военное преступление, поскольку она применяется против защищаемого населения на оккупированной территории.