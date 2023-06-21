Банкир предсказал рекордные объемы выдачи ипотеки в России

Банкир Сысуев предсказал рекордные объемы выдачи ипотеки в РФ по итогам 2023 года

Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предсказал рекордные объемы выдачи ипотеки в РФ по итогам 2023 года. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что на одной из встреч в рамках форума обсуждалась позиция Центробанка, который полагает, что «вентиль нужно прикручивать».

«Я думаю, что если ситуация с регулированием будет такая, как сейчас, то в этом году будет рекордная ипотека», — рассказал Сысуев.

Он назвал цифру более шести триллионов рублей в целом по рынку. По мнению банкира, в этой ситуации нет больших рисков.

Ранее стало известно, что в России намерены ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи — граждан в возрасте до 35 лет. Об этом пишут «Известиям», ссылаясь на Минстрой.

