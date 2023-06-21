Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:01, 21 июня 2023Среда обитания

Банкир предсказал рекордные объемы выдачи ипотеки в России

Банкир Сысуев предсказал рекордные объемы выдачи ипотеки в РФ по итогам 2023 года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предсказал рекордные объемы выдачи ипотеки в РФ по итогам 2023 года. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что на одной из встреч в рамках форума обсуждалась позиция Центробанка, который полагает, что «вентиль нужно прикручивать».

«Я думаю, что если ситуация с регулированием будет такая, как сейчас, то в этом году будет рекордная ипотека», — рассказал Сысуев.

Он назвал цифру более шести триллионов рублей в целом по рынку. По мнению банкира, в этой ситуации нет больших рисков.

Ранее стало известно, что в России намерены ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи — граждан в возрасте до 35 лет. Об этом пишут «Известиям», ссылаясь на Минстрой.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о падении беспилотника под Новой Москвой
    Раскрыт способ ВСУ скрывать реальное количество погибших
    В Херсонской области выросло количество погибших после разрушения Каховской ГЭС
    В Китае выразили надежду на независимость Германии
    Спасатели услышали похожие на стук звуки во время поисков пропавшего батискафа
    Названы необходимые условия для заморозки украинского конфликта
    Влияние украинского конфликта на выборы в США оценили
    Российский актер умер на 37-м году жизни
    Таинственную «чупакабру» после нападения на животных заснял дрон
    Стало известно о падении еще двух беспилотников в Подмосковье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.