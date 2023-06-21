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08:03, 21 июня 2023Россия

Губернатор Воробьев показал кадры с места падения беспилотников под Москвой

Губернатор МО Воробьев показал кадры с места падения беспилотников в поселке Калининец

Фото: Telegram-канал Воробьев LIVE

Губернатор Московской области Андрей Воробьев показал фотографии с места падения беспилотников в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининцец. Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

Воробьев уточнил, что два аппарата самолетного типа упали около 05:30 и 05:50 утра на подлетах к складам одной из воинских частей «в результате противодействия военных».

На снимках видно, что дроны упали на территории, возле которой практически нет жилых домов. Они повредили лишь землю и растущие рядом деревья. Воробьев добавил, что осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. На месте работают спецслужбы, территория оцеплена.

Ранее утром 21 июня стало известно о падении беспилотника в Новой Москве возле деревни Лукино в районе реки Пахра. Местные жители сообщили, что слышали громкие звуки около пяти утра. Судя по опубликованным кадрам, аппарат упал в поле, пострадавших и разрушений нет.

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    Сергей Истомин
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