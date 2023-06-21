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10:55, 21 июня 2023Бывший СССР

В Киеве частично пропало электричество

В Киеве без света остались более 100 тысяч потребителей

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила, что в городе частично пропало электричество. Об этом местные власти сообщили в своем Telegram-канале.

«В сетях НЭК (Национальной энергетической компании — прим. «Ленты.ру») "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация. По Киеву отключены 100 тысяч потребителей», — говорится в сообщении.

Экстренные отключения электричества произошли в части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов. «Отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме», — сообщили в КГВА.

Ранее стало известно, что четыре высоковольтных подстанции украинской энергетической компании ДТЭК в Киеве оказались обесточены из-за аварии.

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    Алевтина Запольская
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