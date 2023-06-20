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09:40, 20 июня 2023Бывший СССР

В ДТЭК сообщили об обесточивании подстанций в Киеве

В Киеве из-за аварии оказались обесточены четыре высоковольтных подстанции ДТЭК

Фото: Iryna Kalamurza / Shutterstock / Fotodom

Четыре высоковольтных подстанции украинской энергетической компании ДТЭК в Киеве оказались обесточены из-за аварии, сообщается в Telegram-канале энергохолдинга.

Ранее Telegram-канал Klymenko Time сообщил, что в Киеве зафиксированы проблемы с электричеством.

Отмечается, что аварийное обесточивание четырех высоковольтных подстанций произошло в 07:47 (совпадает с мск). Без света остались жители Подола и Оболони, частично Троещины. Причины произошедшего устанавливаются.

В энергохолдинге подчеркнули, что клиенты были оперативно переключены на резервные источники питания, сейчас электроснабжение восстановлено.

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    Варвара Кошечкина
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