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09:20, 20 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о проблемах с электричеством в Киеве

Klymenko Time: во многих районах Киева исчез свет и остановился электротранспорт

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Киеве зафиксированы проблемы с электричеством. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Во многих районах Киева исчез свет, также остановился электротранспорт», — говорится в сообщении с уточнением, что причина сбоя в настоящий момент неизвестна.

В ночь на 20 июня стало известно о взрывах в столице Украине. Киевская городская военная администрация сообщила о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).

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