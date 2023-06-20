Стало известно о проблемах с электричеством в Киеве

Klymenko Time: во многих районах Киева исчез свет и остановился электротранспорт

В Киеве зафиксированы проблемы с электричеством. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

«Во многих районах Киева исчез свет, также остановился электротранспорт», — говорится в сообщении с уточнением, что причина сбоя в настоящий момент неизвестна.

В ночь на 20 июня стало известно о взрывах в столице Украине. Киевская городская военная администрация сообщила о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).