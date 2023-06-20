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04:42, 20 июня 2023Бывший СССР

В Киеве произошли взрывы

В Киеве произошла серия взрывов, объявлена воздушная тревога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве и Киевской области произошли взрывы. Об этом сообщает новостная служба «Факты» украинского телеканала ICTV.

В столице Украины работает система противовоздушной обороны (ПВО), указали в городской военной администрации.

В настоящее время в Киеве, как и на большей части территории страны, объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны. Также тревога была объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и Донецкой народной республики.

17 июня на севере Украины в Киевской области прогремели взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу. Сообщается, что причиной тревоги стал неизвестный беспилотный аппарат. Был ли он сбит, не уточняется.

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    Марина Совина
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