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17:41, 17 июня 2023Бывший СССР

В Киевской области прогремели взрывы

На севере Украины в Киевской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

Фото: Mary_Morgan / Shutterstock / Fotodom

На севере Украины в Киевской области прогремели взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает портал Klymenko time.

По данным издания, в области сработала система противовоздушной обороны. Факт работы ПВО подтвердили в областной военной администрации.

Сообщается, что причиной тревоги стал неизвестный беспилотный аппарат. Был ли он сбит, не уточняется.

Ранее воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины в ночь на 13 июня. В ряде украинских городов прозвучали взрывы. Среди них оказался и Киев — СМИ сообщили о серии разрывов на левом берегу столицы. В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

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    Марк Леонов
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