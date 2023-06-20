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00:53, 20 июня 2023Бывший СССР

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Воздушная тревога снова объявлена в ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях страны. Также тревога была объявлена в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и Донецкой народной республики.

В субботу, 17 июня, воздушную тревогу объявили в пяти украинских областях. Сигнал тревоги прозвучал в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что в стране усовершенствовали систему оповещения о воздушной тревоге. По его словам, украинцы нуждаются в информации об угрозе с воздуха, поэтому Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале будут сообщать гражданам Украины о том, «кто именно, с какого направления и как атакует».

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    Марина Совина
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