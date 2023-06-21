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16:20, 21 июня 2023Бывший СССР

Зеленский выступил против запрета на ввоз книг из России

Президент Украины Зеленский поддержал наложение вето на запрет импорта книг из России

Фото: limpido / Shutterstock / Fotodom

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал наложение вето на закон о запрете импорта книг из России. Об этом говорится в ответе на петицию на сайте главы государства.

Ранее на сайте офиса президента появилась петиция с требованием «защитить украинское культурное пространство от "русского мира"» и подписать принятый Верховной Радой закон об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся России и Белоруссии.

В ответе главы государства отмечается, что Министерство юстиции и Министерство иностранных дел Украины высказались против принятия этого закона, так как он нарушает конституцию страны.

«Европейский союз и другие соседние страны считает целесообразным применить к закону право вето. МИД отметил, что в существующей редакции закон не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в том числе свободы мнения, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку, а потому может усложнить процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский союз», — говорится в ответе Зеленского.

Ранее сообщалось, что библиотеки в Черниговской области Украины планируют избавиться от 390 тысяч книг на русском языке, в том числе от произведений классиков. Отмечается, что только в областной библиотеке 70 процентов всех материалов составляла русскоязычная литература.

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    Алевтина Запольская
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