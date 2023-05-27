Черниговские библиотеки избавились от сотен тысяч книг на русском языке

«Суспильне»: библиотеки в Черниговской области списали 390 тысяч книг на русском языке

Библиотеки в Черниговской области Украины списали с баланса 390 тысяч книг на русском языке, включая произведения классиков. Об этом сообщает портал «Суспильне» со ссылкой на директора департамента культуры и туризма, национальностей и религии региональной администрации Людмилу Замай.

По ее словам, такое количество произведений изъяли из библиотечных фондов в период с 2022 по 2023 годы. Решения, какие книги списывать, принимали комиссии на основании решения властей о дерусификации.

Директор подчеркнула, что только в областной библиотеке имени Короленко более 70 процентов всех материалов составляли русскоязычные книги.

«Проводим списание книг тех авторов, которые есть в санкционных списках: Пушкина, Крылова, Чехова, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Бунина, Мандельштама, Некрасова, Блока, Достоевского и Грибоедова», — цитирует издание директора Мринской публичной библиотеки Юлию Байда.

Отмечается, что помимо прочего комиссии изымают из библиотек творчество Булата Окуджавы, Бориса Пастернака, Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других авторов.

Ранее пресс-служба языкового омбудсмена Украины предъявила претензии крупнейшим книжным издательствам. Они опубликовали менее 50 процентов книг на украинском языке, что нарушает законодательство.