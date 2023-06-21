Отец двух детей отправился в отпуск с женой и провел его в искусственной коме

Daily Mail: турист упал с балкона гостиницы на Канарских островах и попал в больницу

Британский турист отправился в отпуск на Канарские острова с женой и провел его в искусственной коме после падения с балкона гостиницы. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 31-летний отец двух детей Дэн Бойл (Dan Boyle) почувствовал себя плохо на второй день после прибытия на остров Лансароте. По данным врачей, его легкие наполнились жидкостью из-за инфекции в грудной клетке, в связи с чем сердце мужчины на время перестало биться. Именно в этот момент он упал с балкона третьего этажа.

В результате падения турист получил перелом черепа, грудной клетки и ребра, а также разрыв почки. Бойл попал в больницу, где врачи поставили диагноз пневмония и ввели пострадавшего в искусственную кому. Так как страховка не покрывает переправку больного обратно в Великобританию, его жена организовала сбор средств. Семье нужно собрать 33,6 тысячи фунтов стерлингов (более трех миллионов рублей).

Ранее австралийская туристка отправилась в отпуск мечты в Таиланд вместе с мужем, упала на улице и потратила все деньги на лечение. На второй день отдыха пара выпивала в ресторане отеля и путешественница отлучилась в туалет, путь к которому лежал через улицу. Возвращаясь, женщина перепутала лестницу с деревянной доской и упала вниз головой с высоты 50 сантиметров.