Туристка отправилась в отпуск мечты с мужем и потратила все деньги на лечение

7NEWS: австралийка поехала на отдых в Таиланд и получила серьезную черепно-мозговую травму

Австралийская туристка отправилась в отпуск мечты в Таиланд вместе с мужем, упала на улице и потратила все деньги на лечение. Об этом сообщает 7NEWS.

По данным издания, Пол Энрайт (Paul Enwright) и его жена Кайли Энрайт (Enwright) поехали в тайский город Као-Лак и остановились в отеле Grand Mercure. На второй день отдыха пара выпивала в ресторане отеля и Кайли отлучилась в туалет, путь к которому лежал через улицу. Возвращаясь, женщина перепутала лестницу с деревянной доской и упала вниз головой с высоты 50 сантиметров.

«У нее шло столько крови из головы и ушей! Мне сказали, ее голова очень сильно ударилась о землю», — объяснил Пол. Сотрудники отеля срочно вызвали скорую, медики оказали пострадавшей необходимую помощь и госпитализировали ее. Выяснилось, что Энрайт получила серьезную черепно-мозговую травму.

Больше недели женщина не приходила в себя, лишь пару раз открыв глаза. Ее мужу пришлось потратить все сбережения в размере 20 тысяч долларов на лечение, так как страховка не покрывала ситуации с употреблением алкоголя. В настоящее время супруг пострадавшей собирает еще 200 тысяч долларов, чтобы отправить жену в Австралию для дальнейшего лечения.

Ранее сотрудники круизного лайнера Royal Caribbean довели до слез одну из пассажирок, отправившуюся в отпуск мечты с мужем. Из-за ошибки членов экипажа австралийская пенсионерка Шерил Стачбери (Cheryl Stuchbery) провела отпуск без багажа и ходила в одной одежде 11 дней.

