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12:02, 21 июня 2023Бывший СССР

Украинские военнопленные пожаловались на командиров и отсутствие подготовки

Военкор Коц показал жалующихся на командиров и отсутствие подготовки украинских пленных

Фото: Libkos / AP

В сети появилось несколько видеозаписей с рассказами украинских военнопленных, в которых они пожаловались на командиров и отсутствие подготовки. Ролики в своем Telegram-канале опубликовал военкор Александр Коц.

По словам пленных, мужчин призывного возраста забирали прямо с заводов и без всякой подготовки бросали на передовую. Некоторых ловили на улице. При этом во время боя командиры часто отсиживались в безопасных местах.

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Сдавшиеся украинские военные признались, что на передовой очень большие потери. В некоторых подразделениях до 70 процентов личного состава убиты или ранены.

Один из них рассказал, что во время сдачи в плен по нему стреляли свои же.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что украинские военные стали гораздо чаще сдаваться в плен. Он предположил, что это связано с хорошим отношением к сдавшимся в российской армии.

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    Александр Слабиев
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