Украина отвергла применение мин «Лепесток»

Украина заверила, что не применяет мины «Лепесток», вопреки отчету HWR

Украина заверила, что не применяет мины «Лепесток», в ходе ежегодного заседания Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-релизе украинской стороны отмечается, что у Киева нет информации, которая могла бы подтвердить применение противопехотных мин Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Мы серьезно относимся к любым заявлениям о предполагаемом нарушении применения противопехотных мин в юрисдикции или под контролем Украины», — приводятся в документе слова представителя Минобороны Украины.

В то же время данные отчета Human Rights Watch (HWR) говорят о том, что Киев применил оружие, запрещенное в соответствии с конвенцией, указывает агентство.