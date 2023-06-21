Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:39, 21 июня 2023Бывший СССР

Украина отвергла применение мин «Лепесток»

Украина заверила, что не применяет мины «Лепесток», вопреки отчету HWR

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украина заверила, что не применяет мины «Лепесток», в ходе ежегодного заседания Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-релизе украинской стороны отмечается, что у Киева нет информации, которая могла бы подтвердить применение противопехотных мин Вооруженными силами Украины (ВСУ). «Мы серьезно относимся к любым заявлениям о предполагаемом нарушении применения противопехотных мин в юрисдикции или под контролем Украины», — приводятся в документе слова представителя Минобороны Украины.

В то же время данные отчета Human Rights Watch (HWR) говорят о том, что Киев применил оружие, запрещенное в соответствии с конвенцией, указывает агентство.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    ГУР Украины подтвердило атаку на свою штаб-квартиру
    Украина отвергла применение мин «Лепесток»
    Украинский танкист от страха раздавил американскую бронемашину
    Офис Зеленского заявил о вере в поставки ракет от союзников
    Сальдо рассказал об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра
    В России задумали переименовать уроки ОБЖ в «Защиту Родины»
    Роднина оценила проверку МОК в отношении Исинбаевой и Тарпищева
    Стало известно о перехвате двух беспилотников ВСУ в Курской области
    В Париже назвали возможную причину взрыва
    Названы распространенные заблуждения о поведении в жару
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.