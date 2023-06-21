Появились подробности спасения 18 дней блуждавшей по лесу россиянки

Спасатели поделились подробностями спасения блуждавшей 18 дней по тайге россиянки

В Бурятии поделились подробностями спасения туристки, 18 дней блуждавшей в лесу в попытках выйти к людям. О том, что произошло и как россиянку спасли из тайги, сообщает БГТРК.

1 июня 29-летняя Елена Емельянова вместе со спутниками приехала в лесной массив со стороны деревни Туран Тункинского района. Пока ее друзья разбивали лагерь, она стала собирать дикоросы и забрела слишком далеко в лес. Возле палаток Емельянова так и не появилась и не вышла из леса.

Вечером того же дня она с мобильного телефона дозвонилась в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС) и, как рассказали в ведомстве, «сообщила свое примерное местонахождение, описав окружающий ее ландшафт». Дежурный БРПСС попытался помочь Емельяновой и сориентировать ее на местности, но заблудившаяся туристка не смогла самостоятельно выйти. Вскоре после этого с ней пропала связь.

Спасатели начали поисковую операцию в Тункинском районе уже 1 июня. На место происшествия оперативно выехали 10 спасателей и три единицы спецтехники. В последующие дни в поисках приняли участие сотрудники полиции, работники национального парка «Тункинский», добровольцы «ЛизаАлерт» и местные жители. Лишь 20 июня, спустя 18 дней, Емельянову, нашли живой в 15 километрах от места, где она зашла в лес.

Туристка, по ее словам, все это время блуждала вдоль горной реки и в итоге почти смогла дойти до дороги Туран — Хойто-Гол. Спасатели обнаружили ее в пяти километрах от трассы. Во время поисковых работ было обследовано свыше 130 квадратных километров местности. Потерявшуюся Емельянову нашли в истощенном, но удовлетворительном состоянии и передали медикам.

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