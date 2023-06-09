Пес спасся после разрушения Каховской ГЭС и проплыл 140 километров на доске

После разрушения Каховской ГЭС собака проплыла 140 километров на доске до Одессы

Собака сумела проплыть 140 километров на доске до Одессы, где ее спасли местные жители. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

После разрушения Каховской ГЭС и затопления близлежащих территорий животное каким-то образом сумело забраться на доску и проплыть больше сотни километров вниз по течению Днепра, пока его не вынесло в море недалеко от Одессы.

Спасшие собаку местные жители сняли ролик, на котором видно, что посреди прибитого к морскому берегу мусора и веток на большой доске стоит испуганный и грязный пес. Один из мужчин зашел в море и помог псу выбраться на сушу.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.

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