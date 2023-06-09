Пес спасся после разрушения Каховской ГЭС и проплыл 140 километров на доске
Собака сумела проплыть 140 километров на доске до Одессы, где ее спасли местные жители. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
После разрушения Каховской ГЭС и затопления близлежащих территорий животное каким-то образом сумело забраться на доску и проплыть больше сотни километров вниз по течению Днепра, пока его не вынесло в море недалеко от Одессы.
Спасшие собаку местные жители сняли ролик, на котором видно, что посреди прибитого к морскому берегу мусора и веток на большой доске стоит испуганный и грязный пес. Один из мужчин зашел в море и помог псу выбраться на сушу.
Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.
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