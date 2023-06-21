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07:03, 21 июня 2023Культура

Российский актер умер на 37-м году жизни

Российский актер петербургского Большого театра кукол Михаил Ложкин умер в возрасте 36 лет

Фото: страница Большого театра кукол во «Вконтакте»

Российский актер Большого театра кукол в Санкт-Петербурге Михаил Ложкин умер на 37-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра во «Вконтакте».

«Умер Михаил Ложкин. Наш любимый друг, наш артист, наш гений», — заявили его коллеги, выразив глубочайшие соболезнования его родным и близким.

Уточняется, что он скончался 19 июня. При этом причина смерти не называется.

В театре рассказали, что у актера остались жена и маленький сын.

Ложкин окончил факультет театра кукол СПбГАТИ и служил в Большом театре кукол. Отмечается, что в 2014 году он стал лауреатом Молодежной премии Санкт-Петербурга в области художественного творчества.

Ранее стало известно, что актер из сериалов «Кухня» и «След» Дмитрий Сапронов скончался в возрасте 50 лет. Он внезапно умер во сне 15 июня менее чем за месяц до своего дня рождения.

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