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13:39, 21 июня 2023Экономика

Матвиенко призвала отказаться от контроля над частью бизнеса

Спикер Совета Федерации Матвиенко призвала отказаться от контроля над частью бизнеса

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В управлении экономикой следует соблюдать баланс, нельзя сваливаться в сторону всеобъемлющего контроля и планирования. Таким образом на призывы усилить роль государства в российской экономике ответила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

В ходе пленарного заседания с участием главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной она указала, что государство должно отвечать за стратегические отрасли, а от контроля над той частью бизнеса, что не может нанести вред здоровью граждан, надо отказаться.

«Хватит, мы уже выросли из этих коротких штанишек, и уже может бизнес быть ответственным перед обществом, перед государством», — подчеркнула она.

По мнению Матвиенко, следует обязательно сохранить баланс с соблюдением принципов рыночной экономики. Власти должны дать гарантии, чтобы инвесторы продолжали верить в неизменность правил и сохранность своих средств.

Ранее в ходе того же заседания Набиуллина призвала не продлевать разрешение компаниям скрывать отчетность после 1 июля. По ее словам, в таких условиях дождаться инвестиций будет сложнее, а без фондового рынка профинансировать трансформацию российской экономики не получится.

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    Платон Щукин
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