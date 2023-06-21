Спикер Совета Федерации Матвиенко призвала отказаться от контроля над частью бизнеса

В управлении экономикой следует соблюдать баланс, нельзя сваливаться в сторону всеобъемлющего контроля и планирования. Таким образом на призывы усилить роль государства в российской экономике ответила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

В ходе пленарного заседания с участием главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной она указала, что государство должно отвечать за стратегические отрасли, а от контроля над той частью бизнеса, что не может нанести вред здоровью граждан, надо отказаться.

«Хватит, мы уже выросли из этих коротких штанишек, и уже может бизнес быть ответственным перед обществом, перед государством», — подчеркнула она.

По мнению Матвиенко, следует обязательно сохранить баланс с соблюдением принципов рыночной экономики. Власти должны дать гарантии, чтобы инвесторы продолжали верить в неизменность правил и сохранность своих средств.

Ранее в ходе того же заседания Набиуллина призвала не продлевать разрешение компаниям скрывать отчетность после 1 июля. По ее словам, в таких условиях дождаться инвестиций будет сложнее, а без фондового рынка профинансировать трансформацию российской экономики не получится.