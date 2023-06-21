Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:43, 21 июня 2023Силовые структуры

Спецоперация ФСБ по поимке диверсантов в Запорожье попала на видео

ФСБ показала видео задержания диверсантов, завербованных Украиной для теракта в Мелитополе
Начало событий в новости ФСБ задержала завербованных спецслужбами Украины диверсантов

ФСБ показала видео с задержанием членов диверсионной группы, готовившей по указанию украинской разведки теракт против представителей госвласти в Мелитополе. Запись публикует RT.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые проводят задержания двоих мужчин. Они рассказывают о подготовке преступления.

По данным ФСБ, члены диверсионно-разведывательной группы планировали совершить теракты с применением самодельного взрывного устройства (СВУ). Компоненты для него диверсанты получили от представителей украинских спецслужб. Также им предоставили инструкции по сборке и изготовлению СВУ. Их раскрыли и задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Командир «Ахмата» заявил об использовании солдатами ВСУ «боевой химии»
    У проекта «Придумано в России» нашли проблемы с расходами
    Россиянам назвали неожиданное свойства чеснока
    Стало известно об улучшении российских атомных подлодок проекта 955А
    Движение на поврежденном участке железной дороги в Крыму восстановлено
    Популярный рэпер позволил 13-летней дочери сделать ему татуировку
    Собянин пообещал выполнить все социальные обязательства и планы развития Москвы
    Страны ЕС примут многолетний многомиллиардный план восстановления Украины
    В российском регионе приостановили движение поездов из-за снаряда на путях
    В Новой Москве обнаружили обломки третьего беспилотника
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.