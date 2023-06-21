Силовые структуры
Спецоперация ФСБ по поимке диверсантов в Запорожье попала на видео
ФСБ показала видео задержания диверсантов, завербованных Украиной для теракта в Мелитополе
Начало событий в новости ФСБ задержала завербованных спецслужбами Украины диверсантов
ФСБ показала видео с задержанием членов диверсионной группы, готовившей по указанию украинской разведки теракт против представителей госвласти в Мелитополе. Запись публикует RT.
На кадрах видны бойцы спецназа, которые проводят задержания двоих мужчин. Они рассказывают о подготовке преступления.
По данным ФСБ, члены диверсионно-разведывательной группы планировали совершить теракты с применением самодельного взрывного устройства (СВУ). Компоненты для него диверсанты получили от представителей украинских спецслужб. Также им предоставили инструкции по сборке и изготовлению СВУ. Их раскрыли и задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело о теракте.