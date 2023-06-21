Спецоперация ФСБ по поимке диверсантов в Запорожье попала на видео

ФСБ показала видео задержания диверсантов, завербованных Украиной для теракта в Мелитополе

ФСБ показала видео с задержанием членов диверсионной группы, готовившей по указанию украинской разведки теракт против представителей госвласти в Мелитополе. Запись публикует RT.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые проводят задержания двоих мужчин. Они рассказывают о подготовке преступления.

По данным ФСБ, члены диверсионно-разведывательной группы планировали совершить теракты с применением самодельного взрывного устройства (СВУ). Компоненты для него диверсанты получили от представителей украинских спецслужб. Также им предоставили инструкции по сборке и изготовлению СВУ. Их раскрыли и задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело о теракте.