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10:04, 21 июня 2023Силовые структуры

ФСБ задержала завербованных спецслужбами Украины диверсантов

В Мелитополе сотрудники ФСБ задержали завербованных украинскими спецслужбами диверсантов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Мелитополе сотрудники ФСБ задержали группу диверсантов, завербованных спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По заданию Главного управления разведки Минобороны Украины члены диверсионно-разведывательной группы планировали покушение на сотрудников органов власти.

Они планировали совершить теракты с применением самодельного взрывного устройства (СВУ). Компоненты для него диверсанты получили от представителей украинских спецслужб. Также диверсантам предоставили инструкции по сборке и изготовлению СВУ. Воплотить задуманное им не удалось, так как они были раскрыты и задержаны сотрудниками ФСБ.

В отношении задержанных возбудили дело о теракте.

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    Елизавета Новикова
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