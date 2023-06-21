ФСБ задержала завербованных спецслужбами Украины диверсантов

В Мелитополе сотрудники ФСБ задержали завербованных украинскими спецслужбами диверсантов

В Мелитополе сотрудники ФСБ задержали группу диверсантов, завербованных спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По заданию Главного управления разведки Минобороны Украины члены диверсионно-разведывательной группы планировали покушение на сотрудников органов власти.

Они планировали совершить теракты с применением самодельного взрывного устройства (СВУ). Компоненты для него диверсанты получили от представителей украинских спецслужб. Также диверсантам предоставили инструкции по сборке и изготовлению СВУ. Воплотить задуманное им не удалось, так как они были раскрыты и задержаны сотрудниками ФСБ.

В отношении задержанных возбудили дело о теракте.