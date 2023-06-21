Врач развеяла распространенный миф о наборе веса у женщин

Гинеколог Ледина развеяла миф о том, что климакс приводит к набору веса

Доктор медицинских наук, гинеколог Антонина Ледина развеяла распространенный среди женщин миф о наборе веса. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалистка рассказала, что климакс не приводит к увеличению массы тела. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Врач назвала заблуждением мнение о том, что климакс приводит к увеличению веса. Ледина добавила, что миф о том, что гормоны, которые женщины принимают с контрацептивной целью или для лечения климактерического синдрома, вызывают повышение массы тела, существует уже давно.

«Напротив, если женщина гормоны не принимает, у нее будет масса тела расти», — отметила гинеколог. Доказано большим количеством исследований, что гормоны не повышают массу тела и жировой ткани, но еще и дают хороший холестерин, добавила она.

Ранее гинеколог назвала кунжутное семя, семена льна, соевые бобы, грецкие орехи, фисташки и арахис полезными продуктами для борьбы с изменениями гормонального фона при климаксе. Кроме того, полезным она назвала употребление красного вина в разумных количествах.