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09:35, 21 июня 2023Путешествия

Российская авиакомпания отложила запуск прямых рейсов в Грузию

«Известия»: Red Wings отложила полеты в Грузию из-за решения Минтранса России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская авиакомпания Red Wings не смогла получить разрешение Минтранса и отложила запуск прямых рейсов в Грузию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в компании.

В настоящее время перевозчик уже согласовал с грузинской стороной полеты в страну из российских регионов. По словам собеседника издания, при открытии дополнительных рейсов цены на билеты в этом направлении снизятся.

«Мы ожидаем решения Минтранса РФ. У нас все согласовано, мы назначенный перевозчик и со стороны России по регулярным рейсам, и нам согласовала все чартеры грузинская сторона. Для нас это больной вопрос, что полеты не запускаются, сезон идет», — заключил источник.

В мае сообщалось, что после запуска в июне рейсов авиакомпании Red Wings из Москвы в грузинский город Кутаиси российские туристы смогут дешево долететь в Европу. Именно туда почти по трем десяткам направлений летает венгерский лоукостер Wizz Air.

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    Зарина Дзагоева
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