В Японии рассказали о принципах построения отношений с Россией

Токио продолжит решительную политику в отношении РФ, но с учетом национальных интересов

Япония продолжит вести решительную политику в отношении России в связи с ситуацией на Украине, но с учетом своих национальных интересов. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает ТАСС.

«Поскольку Япония и Россия являются соседними странами, есть вопросы, связанные с экономической деятельностью, такой как рыболовство. Необходимо реагировать, продолжая думать при этом о том, что соответствует национальным интересам нашей страны», — заявил политик.

Кисида также рассказал о принципах построения диалога Москвы и Токио в отношении южной части Курил. «Мы твердо придерживаемся своей позиции — заключить мирный договор, решив территориальную проблему», — заключил он.

Ранее японский депутат Мунэо Судзуки, известный как неформальный советник экс-премьера Синдзо Абэ по России, заявил Россия имеет подавляющее превосходство на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).«Я без сомнений уверен в подавляющем превосходстве России. Западная пресса изо дня в день сообщает о "продвижении Украины" и "поражении России". Почему есть такие сообщения, которые игнорируют реальность? Дело в том, что есть люди, которые извлекают выгоду из таких заявлений», — сказал он.

По его мнению, военно-промышленный комплекс и западная пресса получают выгоду от затягивания военного конфликта. Кроме того, он призвал как можно скорее прекратить огонь и сохранить отказ Токио отправлять летальное оружие Киеву.